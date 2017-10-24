США хотят ввести санкции против Мьянмы из-за нарушений прав человека

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций против властей Мьянмы за нарушение прав человека в связи с ситуацией в штате Ракхайн, заявили в госдепартаменте.

"Мы изучаем механизмы привлечения к ответственности, доступные в соответствии с законодательством США, включая целенаправленные санкции закона "Глобального Магнитского", — говорится в заявлении ведомства.

В госдепе напомнили, что США уже свернули программу военно-технического сотрудничества с Мьянмой.

"Правительство Мьянмы, в том числе ее вооруженные силы, должны принять незамедлительные меры для обеспечения мира и безопасности; реализация обязательств по обеспечению доступа к гуманитарной помощи общинам, которые испытывают острую потребность в этом; способствовать безопасному и добровольному возвращению тех, кто бежал или был перемещен в штате Ракхайн; и устранить коренные причины систематической дискриминации в отношении рохинджа… Мы готовы поддержать эти усилия", — отмечают в ведомстве.

Закон "Глобального Магнитского", принятый конгрессом в 2015 году, дает возможность исполнительной власти США вводить санкции против иностранных лиц и в связи с нарушениями ими прав человека. Он стал развитием "закона Магнитского" от 2012 года, который устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, ответственным за нарушение прав человека в РФ.

Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. По данным Международной организации по миграции, в соседний Бангладеш из Мьянмы бежали 589 тысяч человек, всего в стране находится порядка 800 тысяч беженцев рохинджа.

Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов.