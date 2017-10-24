Нарушение права: США вернули России архив консульства в Сан-Франциско

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Власти США в нарушении международных норм самостоятельно передали российскому посольству в Вашингтоне архив закрытого ими генконсульства в Сан-Франциско, не позволив сделать это дипломатам. Об этом говорится в заявлении дипмиссии на странице в Facebook.
Как подчеркнули в дипмиссии, консульские архивы и документы "неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения", поэтому американская сторона своими действиями "грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции".
В российском посольстве предупредили, что пренебрежительное отношение властей США к международному праву, в том числе к дипобъектам и дипсобственности, позволяет Москве на основе принципа взаимности аналогично поступать с американскими представительствами в России.
Снятие флага со здания генконсульства
Торгпред России в США Александр Стадник назвал снятие флагов наглой провокацией, противоречащей международным нормам. Посольство России потребовало вернуть флаги на здания. Глава дипмиссии Анатолий Антонов выразил протест в связи с действиями Вашингтона.
Усиление напряженности
Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин назвал снятие флагов с дипсобственности Москвы в Сан-Франциско и Вашингтоне частью системной работы по усилению напряженности между двумя странами.
Ответные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассмотрит, как ответить на действия США в отношении российской дипломатической собственности.
При этом Захарова отметила, что Вашингтон своими действиями сознательно рушит отношения с Москвой. "Складывается впечатление, что американские политические силы, конечно, не все, но ряд… насквозь пронизаны русофобией и действуют заодно со спецслужбами и просто сознательно из всех сил разрушают отношения между двумя странами", — сказала она.