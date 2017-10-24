Женщина открыла огонь на американской военной базе

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Стрельба произошла на военной базе США Форт Стюарт, пострадавших нет, сообщается в заявлении базы на официальной странице в Facebook.
Стрельба произошла в понедельник днем на парковке рядом с Форт Стюарт, сообщает телеканал WSAV со ссылкой на представителя военной базы Кевина Ларсона.
По словам представителя базы, пока не известно, будут ли женщине предъявлены обвинения. Отмечается, что стрельба, предположительно, "была вызвана бытовым конфликтом" и не является террористическим актом.