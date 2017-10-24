Радикалы разгромили зал суда, где решали вопрос о задержании лидера ОУН*

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Группа радикалов вечером 23 октября забаррикадировалась в зале заседания районного суда Киева, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Николаю Коханивскому. Об этом сообщает 112.ua.

В субботу Коханивский был задержан в Киеве по подозрению в расстреле, предположительно из травматического оружия, мужчины, с которым у него возник конфликт. Суд перенес заседание на 24 октября, после чего защита обвиняемого заявила, что к тому времени срок предварительного задержания истечет, и полиция не имеет права его задерживать. Соратники Коханивского отказались покидать зал заседания и потребовали освободить их лидера.

Полицейские пошли на штурм с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Активисты дали отпор, использовав в столкновениях мебель и другие предметы. К зданию суда прибыл нардеп Игорь Мосийчук, который попытался сломать ворота, требуя пустить его внутрь.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

*Экстремистская организация, запрещенная в России