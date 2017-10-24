МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Командир пятого отдельного батальона экстремистской "Украинской добровольческой армии" Владислав Литвин заявил, что украинцы – прирожденные диверсанты и воины. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

"У украинцев ген воина – в крови. Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так", — заявил Литвин.

По его словам, трудно найти еще одну нацию, которая бы постоянно находилась в состоянии войны.

"Хотя все равно украинцы во всех войнах присутствовали. Эти интернациональные батальоны и так далее колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама, заканчивая каким-нибудь Афганистаном… украинцев в этих батальонах очень много", — приводит издание высказывание Литвина.

"Украинская добровольческая армия" была основана экс-лидером запрещенного в России "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем. Ранее он заявил, что возвращение неподконтрольных территорий ДНР и ЛНР — "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок". Он предложил отмечать возвращение Донбасса 20 апреля, одновременно с датой создания возглавляемого им экстремистского движения "Украинская добровольческая армия", "чтобы не праздновать много".

В России против руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. По данным следствия, эта организация систематически планирует и совершает преступления против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.

*Экстремистская организация, запрещенная в России