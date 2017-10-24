МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Командир пятого отдельного батальона экстремистской "Украинской добровольческой армии" Владислав Литвин заявил, что украинцы – прирожденные диверсанты и воины. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
По его словам, трудно найти еще одну нацию, которая бы постоянно находилась в состоянии войны.
"Хотя все равно украинцы во всех войнах присутствовали. Эти интернациональные батальоны и так далее колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама, заканчивая каким-нибудь Афганистаном… украинцев в этих батальонах очень много", — приводит издание высказывание Литвина.
В России против руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. По данным следствия, эта организация систематически планирует и совершает преступления против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.
*Экстремистская организация, запрещенная в России