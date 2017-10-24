В США заявили, что Браудеру на днях выдали разрешение на въезд в страну

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Британский инвестор Уильям Браудер имеет право на въезд в США, поскольку на днях ему было выдано разрешение в рамках специальной безвизовой программы ESTA, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы таможенной и пограничной охраны США.

Ранее Браудер, заочно осужденный в России за финансовые преступления, в понедельник заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест.

"ESTA (электронная система разрешения на въезд – ред.) для Уильяма Браудера остается действительной для поездок в США. Его ESTA была одобрена вручную 18 октября, что дает ему возможность для поездок в США", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение об утверждении или отклонении заявления ESTA принимается в каждом конкретном случае в зависимости от совокупности обстоятельств. При этом заявки, рассмотренные вручную, могут быть "временно переданы в статус ожидающих рассмотрения, пока не будет принято окончательное решение".

Программа ESTA является элементом безвизовой программы для граждан 38 стран, включая Великобританию, подданным которой является Браудер.

Браудер — международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.