Египет опасается наплыва боевиков из Ирака и Сирии

КАИР, 24 окт — РИА Новости. Каир опасается, что успешные действия против террористов в Сирии и Ираке приведут к тому, что боевики попытаются проникнуть на территорию соседней Ливии, а оттуда и на египетскую территорию, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы полагаем, что имеющие место в Сирии и Ираке успехи приведут к переброске ряда боевиков в Ливию, а оттуда в Египет, на Синайский полуостров, а также в Восточную Африку", — сказал египетский президент в интервью телеканалу France 24

По его словам, нужны совместные усилия, чтобы не допустить проникновения боевиков, а также необходимо лишить их финансовой поддержки и вооружений.

Президент Египта отметил, что Каир принимает меры по обеспечению охраны границы с неспокойной Ливией. Однако ее протяженность (1,2 тысячи километров) не позволяет говорить о полном контроле. "За последние три года до настоящего момента мы уничтожили более 1,2 тысячи автомобилей с оружием, а также находившихся в них боевиков", — заявил ас-Сиси.

Египетский лидер по просьбе французского телеканала прокомментировал одно из крупнейших за последнее время нападений на сотрудников правоохранительных органов в пустынном районе к юго-западу от Каира.

В минувшую пятницу сводный отряд полиции из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов. Однако по дороге у предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе, с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

МВД официально заявило о 16 погибших в бою с террористами полицейских, 13 пострадавших и 15 ликвидированных боевиках. Одного офицера полиции разыскивают до сих пор.

Эксперты называют это нападение одни из самых масштабных за последнее время и указывают, что его могли осуществить боевики, прошедшие подготовку за пределами Египта.