Сенатор: стоящий за скандальным "досье" на Трампа источник неизвестен

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Источник, стоявший за скандальным "досье" на американского президента Дональда Трампа, неизвестен, заявил американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон, выступая на конференции в Вашингтоне.

"Мы не знаем, кто источник этого досье", — сказал Коттон, отметив при этом, что лично он считает, что его проплатили "либо демократы, либо российские агенты".

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed . Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".