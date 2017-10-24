Сенатор: ядерная сделка с Ираном не соответствует интересам США

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соглашение по ядерной программе с Ираном не соответствует национальным интересам США, однако незамедлительно вводить санкции конгрессу не стоит, заявил американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
Коттон отметил, что "вне всяких сомнений, это не в национальных интересах" США. "Так что мы должны делать? Я не думаю, что мы должны незамедлительно заново вводить санкции. Это не является необходимым шагом", — заявил он, выступая на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.
Сенатор полагает, что конгресс должен сфокусироваться на ограничении производственных возможностей для разработки ядерного оружия Ираном, наставать на более жестких инспекциях со стороны МАГАТЭ на военных объектах, а также на противодействии ракетной программе Тегерана.
Коттон, а также ряд других влиятельных сенаторов ранее обращались к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой отказаться подтверждать исполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.