Сенатор: ядерная сделка с Ираном не соответствует интересам США

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соглашение по ядерной программе с Ираном не соответствует национальным интересам США, однако незамедлительно вводить санкции конгрессу не стоит, заявил американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

По его мнению, президент США Дональд Трамп "принял правильное решение" по Ирану, поскольку это "не соответствует национальным интересам США". "Это то, что требует внутренний закон США (INARA, Закон "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном"). Это не было вопросом технического соблюдения Ираном положений ядерной сделки, которую, они, кстати, не соблюдают", — сказал он.

Коттон отметил, что "вне всяких сомнений, это не в национальных интересах" США. "Так что мы должны делать? Я не думаю, что мы должны незамедлительно заново вводить санкции. Это не является необходимым шагом", — заявил он, выступая на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.

Сенатор полагает, что конгресс должен сфокусироваться на ограничении производственных возможностей для разработки ядерного оружия Ираном, наставать на более жестких инспекциях со стороны МАГАТЭ на военных объектах, а также на противодействии ракетной программе Тегерана.

"И для этого нам не нужно садиться за стол переговоров с Ираном. Это то, что может быть сделано в рамках американского законодательства, или с европейской тройкой — Великобританией, Германией, Францией", — пояснил сенатор. По его словам, у Трампа сейчас есть все полномочия в рамках внутреннего законодательства для принятия шагов в отношении Ирана, в том числе и для введения санкций.

Коттон, а также ряд других влиятельных сенаторов ранее обращались к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой отказаться подтверждать исполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации.

В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.