ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США необходимо создать ближневосточную коалицию, которая будет не только бороться с терроризмом, но и противостоять растущему влиянию Ирана, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.
По его словам, такая коалиция, состоящая из арабских стран, должна будет создать "совместный центр военного командования для того, чтобы определять цели, размещать войска, преследовать террористов".
Панетта отметил, что коалиция должна будет бороться не только с ИГ*, "но и сдерживать Иран".
В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь отметил, что нежелание США менять свою точку зрения относительно роли Ирана на Ближнем Востоке вызывает сожаление.
*Террористическая организация, запрещенная в России.