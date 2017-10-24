ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США необходимо создать ближневосточную коалицию, которая будет не только бороться с терроризмом, но и противостоять растущему влиянию Ирана, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.

"Я давал эти рекомендации в прошлом, но, к сожалению, дело далеко не пошло. Я убежден, что нам нужно создать ближневосточную коалицию, состоящую из стран, которые будут работать вместе в согласии. И Израиль должен быть частью этой коалиции, откровенно говоря, поскольку они также обеспокоены ИГ*, терроризмом и действиями Ирана", — сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.

По его словам, такая коалиция, состоящая из арабских стран, должна будет создать "совместный центр военного командования для того, чтобы определять цели, размещать войска, преследовать террористов".

Панетта отметил, что коалиция должна будет бороться не только с ИГ*, "но и сдерживать Иран".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации.

В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь отметил, что нежелание США менять свою точку зрения относительно роли Ирана на Ближнем Востоке вызывает сожаление.

*Террористическая организация, запрещенная в России.