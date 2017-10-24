Экс-глава Пентагона: прекращение США борьбы с ИГ* стало бы ошибкой

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Террористы "Исламского государства"* никуда не денутся — элементы группировки будут не только на Ближнем Востоке, но и на севере Африки, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.

"Мы достигли некоторых успехов в обращении с ИГ*, вымещая их из Мосула, из областей в Ираке, которые они захватили, в том числе и из Ракки. Но ИГ* никуда не денется. Худшую вещь, которую США могут сделать, — объявить о победе и потом не противостоять ИГ* в других областях", — сказал Панетта, выступая на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.

По его словам, сейчас "террористы ИГ* перемещаются на восток Сирии".

"И мы увидим элементы ИГ* не только на Ближнем Востоке, но и на севере Африки. И ИГ* остается реальной угрозой, и мы должны противостоять ИГ*", — подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.