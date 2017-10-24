Экс-глава Пентагона: прекращение США борьбы с ИГ* стало бы ошибкой

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Террористы "Исламского государства"* никуда не денутся — элементы группировки будут не только на Ближнем Востоке, но и на севере Африки, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.
По его словам, сейчас "террористы ИГ* перемещаются на восток Сирии".
"И мы увидим элементы ИГ* не только на Ближнем Востоке, но и на севере Африки. И ИГ* остается реальной угрозой, и мы должны противостоять ИГ*", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.