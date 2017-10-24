В Венесуэле четверо оппозиционных губернаторов принесли присягу нацсобранию

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Четверо из пяти новых оппозиционных губернаторов, победивших на выборах в Венесуэле, принесли присягу национальному учредительному собранию, сообщает телеканал Telesur.

Сообщается, что принесли присягу губернаторы из штатов Тачира, Ансоатеги, Нуэва-Эспарта и Мерида.

Ранее президент страны Николас Мадуро пригрозил избранным губернаторам от оппозиции в пяти штатах тюрьмой в случае продолжения насилия и отказа приносить присягу национальному учредительному собранию.

Ранее 18 новых губернаторов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), победивших на губернаторских выборах 15 октября, принесли присягу перед собранием. Оппозиция не признает этот орган власти, созванный по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию страны и наделенный сейчас всеми законодательными полномочиями.

В июле в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли с апреля жизни более 120 человек.