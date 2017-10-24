ЧП в Армении: российский контрактник убил сослуживца и покончил с собой

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Военнослужащий-контрактник вооруженных сил России непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент, как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, произошла на полигоне в Армении.

"23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", — говорится в сообщении.

На месте инцидента для выяснения деталей случившегося работает комиссия Южного военного округа.

Стрельба в Чечне

Ранее в понедельник стало известно о том, что офицер Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне. Нападавшего ликвидировало дежурное подразделение.

Инцидент произошел около 16 часов в станице Шелковская, огонь в помещении казармы открыл старший лейтенант.

О происшествии незамедлительно известили военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка. Для выяснения обстоятельств случившегося сформирована специальная группа, в состав которой входят представители службы войск и безопасности военной службы, специалисты по работе с личным составом и психологи.

Инцидент в Амурской области

В конце сентября в Амурской области на полигоне под Белогорском военнослужащий срочной службы выпустил очередь из автомата по сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж. Офицер и два бойца были убиты, еще двое получили ранения. Стрелявший, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся. Спустя сутки его убили при задержании.

В качестве вероятных причин инцидента рассматриваются все возможные версии. Не исключено, что у военнослужащего случился нервный срыв, сообщили в Министерстве обороны.

Один из случаев стрельбы по сослуживцам с самыми большими жертвами произошел в 2012 году в Дагестане, когда военнослужащий застрелил семь человек, еще трое пострадали. В 2015 году в Костромской области военный открыл огонь из автомата в караульном помещении полевого лагеря, погибли офицер и двое солдат, еще два человека получили ранения.

Подробнее о случаях нападения на сослуживцев в Вооруженных силах России в 2011-2017 годах читайте в справке РИА Новости>>