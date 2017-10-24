ГА ООН вновь отложила запрос по выводу иностранных войск из Молдавии

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости. Рассмотрение вопроса о включении в программу Генеральной Ассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено на неопределенный срок, такое решение было принято в ходе встречи ГА ООН в понедельник вечером.
В августе постпред Молдавии при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооруженных сил РФ".
Очередная, 72-я сессия, ГА ООН открылась 12 сентября. Позже в офисе председателя Генассамблеи ООН сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября.
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая в Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября, потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Он также заявил, что миротворческие силы в Приднестровье должны быть заменены международной гражданской миссией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.