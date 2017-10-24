СМИ: Во Флориде годовалый россиянин утонул в джакузи во время вечерники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Годовалый ребенок российской пары утонул в джакузи во время вечеринки в американском штате Флорида. Об этом сообщает местное издание Tampa Bay Times.

Инцидент произошел в округе Паско. Родители заметили исчезновение сына во время празднования дня рождения. Обыскав дом, они обнаружили ребенка без сознания в джакузи. Мальчика доставили в детскую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Представители полиции, проведя проверку, заявили, что речь идет о несчастном случае, преступный умысел, по их словам, исключен.

Российские дипломаты пока не прокомментировали данную информацию.