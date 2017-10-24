США вернули посольству России архив закрытого консульства в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. США передали посольству РФ в Вашингтоне архив закрытого ими ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, так и не позволив российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм, говорится в заявление посольства РФ.

"Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства (РФ в США – ред.). 23 октября архив передан в посольство", — говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются "неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения". "Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции", — отмечается в заявлении.

"Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", — предупредили в российском посольстве.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В пятницу генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил РИА Новости, что окончательное решение о возможных действиях России в ситуации с дипломатической собственностью страны в США пока не принято.