США вернули посольству России архив закрытого консульства в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. США передали посольству РФ в Вашингтоне архив закрытого ими ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, так и не позволив российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм, говорится в заявление посольства РФ.
В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются "неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения". "Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции", — отмечается в заявлении.
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В пятницу генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил РИА Новости, что окончательное решение о возможных действиях России в ситуации с дипломатической собственностью страны в США пока не принято.