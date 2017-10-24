США и Япония нацелены на противостояние угрозам КНДР, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодера нацелены на расширение сотрудничества в противостоянии угрозам со стороны КНДР, сообщила пресс-служба Пентагона по итогам состоявшейся в понедельник встречи глав двух оборонных ведомств.

"Стороны самым серьезным образом осудили повторяющиеся провокации со стороны КНДР и развитие ее ядерной и ракетной программ, которые представляют растущую угрозу миру и стабильности в регионе. Они подтвердили приверженность укреплению двухстороннего и трехстороннего совместно с Южной Кореей сотрудничества в сфере безопасности для сдерживания угроз режима в Пхеньяне", — говорится в сообщении по итогам переговоров, состоявшихся на полях встречи глав оборонных ведомств стран-членов АСЕАН на Филиппинах.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.