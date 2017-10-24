ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник заявил, что Вашингтон поддерживает Японию в споре с Китаем по поводу островов Сенкаку, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министр Мэттис подтвердил, что американо-японский договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку и что США продолжат противостоять любым односторонним действиям, нацеленным на создание помех тому, чтобы Япония управляла этими островами", — говорится в сообщении по итогам встречи американского министра с японским коллегой Ицнори Онодерой.

Также отмечается, что оба министра "выразили серьезные опасения по поводу ситуации в Южно-Китайском море". Они также высказались против односторонних действий, включая милитаризацию спорных территорий, указывается в сообщении.

Вокруг архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) ведется территориальный спор между Японией и Китаем. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.