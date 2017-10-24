ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт – РИА Новости. Израиль подписал с Германией меморандум о взаимопонимании, сделав очередной шаг к приобретению трех подводных лодок, несмотря на продолжающуюся проверку сделки на коррупционную составляющую, следует из заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Утвердив меморандум, правительство Германии, по данным немецких СМИ, сохранило за собой право отказаться от поставок субмарин, если расследование, которое ведется в Израиле, подтвердит подозрения в отношении высокопоставленных представителей окружения Нетаньяху.

"Нетаньяху приветствует подписание меморандума о взаимопонимании между Германией и Государством Израиль о приобретении подводных лодок. Меморандум стратегически важен для безопасности Израиля. Его подписание отражает приверженность Германии и канцлера Ангелы Меркель безопасности Израиля и глубокому сотрудничеству между двумя странами", — говорится в пресс-релизе.

Подписание меморандума предшествует заключению контракта на поставку в Израиль трех немецких дизель-электрических подлодок класса "Дельфин". По данным СМИ, они способны нести ядерное оружие. Сейчас подводный флот Израиля состоит из пяти субмарин, контракт на постройку шестой уже подписан с Германией.

Оформление новой сделки стоимостью в 1,5 миллиарда евро было приостановлено на несколько месяцев из-за того, что полиция Израиля начала ее проверку на предмет коррупционного сговора. В числе подозреваемых проходят личный адвокат Нетаньяху Давид Шимрон, который, предположительно, поддерживал связи с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp, представитель компании в Израиле Мики Ганор, бывший командующий военно-морскими силами страны Элиэзер Маром.

Сам Нетаньяху не является фигурантом "дела 3000". Он неоднократно заявлял, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверял, что решение о покупке у них субмарин принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств.