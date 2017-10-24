ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт – РИА Новости. Израиль подписал с Германией меморандум о взаимопонимании, сделав очередной шаг к приобретению трех подводных лодок, несмотря на продолжающуюся проверку сделки на коррупционную составляющую, следует из заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.
"Нетаньяху приветствует подписание меморандума о взаимопонимании между Германией и Государством Израиль о приобретении подводных лодок. Меморандум стратегически важен для безопасности Израиля. Его подписание отражает приверженность Германии и канцлера Ангелы Меркель безопасности Израиля и глубокому сотрудничеству между двумя странами", — говорится в пресс-релизе.
Подписание меморандума предшествует заключению контракта на поставку в Израиль трех немецких дизель-электрических подлодок класса "Дельфин". По данным СМИ, они способны нести ядерное оружие. Сейчас подводный флот Израиля состоит из пяти субмарин, контракт на постройку шестой уже подписан с Германией.
Сам Нетаньяху не является фигурантом "дела 3000". Он неоднократно заявлял, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверял, что решение о покупке у них субмарин принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств.