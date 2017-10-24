Никосия хочет, чтобы СБ ООН активнее участвовали в кипрском урегулировании

АФИНЫ, 24 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что хотел бы активного участия всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в переговорах по кипрскому урегулированию, сообщил официальный представитель правительства Кипра Никос Христодулидис, чье заявление опубликовало правительственное бюро печати и информации.

Христодулидис охарактеризовал встречу как "очень конструктивную".

"Обсуждалась кипрская проблема, президент проинформировал о причинах провала конференции в Кран-Монтане. Со стороны президента было выражено желание активного, коллективного участия постоянных членов Совета Безопасности с тем, чтобы процесс мог продвигаться и привести к результату, который может быть поддержан народом Кипра", — сказал Христодулидис.

В МИД России считают, что оптимальными гарантиями для объединенного Кипра, разделенного с 1974 года после турецкого вторжения, являются гарантии Совета Безопасности, а не гарантии одной, двух или трех стран. Перед началом конференции в Швейцарии Никосия предлагала провести конференцию с участием представителей СБ ООН, Афины поддержали инициативу, но против выступили другие участники этого процесса.

Последний раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН прошел в Кран-Монтане с 28 июня по 7 июля и закончился провалом. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение соглашения невозможным.

Официальный представитель правительства Кипра добавил, что Медведев и Анастасиадис обсуждали в том числе отношения ЕС с Россией.

"Очевидна позиция Кипра, что мы не удовлетворены уровнем отношений между Москвой и Брюсселем и должны в ближайшем будущем совместными действиями, как стран-членов ЕС, так и России, преодолеть проблемы и вернуть отношения к уровню, на котором они были в прошлом, а именно – до стратегических отношений", — отметил Христодулидис.

Что касается экономического сотрудничества, Кипр удовлетворен тем, что есть прогресс во всех областях. Увеличилась на 20% торговля в сфере услуг, торговый оборот вырос на 37%, рост туризма из России на Кипр составил 40%. Стороны намерены расширить двустороннее сотрудничество и в нетрадиционных областях, таких как технологии, альтернативные источники энергетики, медицина, сказал Христодулидис.

Анастасиадис находится в России по приглашению президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров в России планируется подписать ряд двусторонних соглашений в таких областях, как торговое судоходство, международные автомобильные перевозки и коммуникации, а также меморандумы о сотрудничестве в экономике.