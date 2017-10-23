Никарагуа присоединилась к Парижскому соглашению по климату

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Никарагуа в понедельник передала ООН документ о присоединении к Парижскому соглашению по климату, сообщает издание 19 Digital со ссылкой на вице-президента страны Росарио Мурильо.

Отмечается, что документ подписал президент страны Даниэль Ортега.

"Это единственный инструмент, который у нас есть в мире, который позволяет нам (укреплять — ред.) единство намерений и усилий, чтобы противостоять изменению климата и природным катастрофам", — приводит издание слова Мурильо.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что фактически только США и Сирия не поддержали Парижское соглашение по климату, Никарагуа не стала частью соглашения лишь потому, что недалеко продвинулась в вопросе выбросов.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.