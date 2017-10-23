Родные студентки, сбившей людей в Харькове, обещают помочь семьям погибших

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Семья студентки Елены Зайцевой, которая на внедорожнике Lexus сбила людей в Харькове, обещает помочь родственникам погибших и просит у них прощения, сообщило в понедельник харьковское интернет-издание "Городской дозор".

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей Volkswagen и Lexus, после чего Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

"Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП. Все, что мы можем сделать для семей погибших, мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей", — приводит издание заявление семьи Зайцевых.

Семья примет любое справедливое решение суда, который должен разобраться в обстоятельствах ДТП, отмечается в заявлении. "Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Volkswagen ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке", — говорится в сообщении.