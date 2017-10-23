В Армении российский контрактник убил сослуживца и застрелился

Военные учения на полигоне Алагяз в Армении

Военные учения на полигоне Алагяз в Армении

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Военнослужащий-контрактник ВС РФ непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, а затем застрелился на полигоне в Армении, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает комиссия Южного военного округа.

Ранее в понедельник сообщалось о том, что в Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев и был ликвидирован.

Подробнее о случаях нападения на сослуживцев в Вооруженных силах России в 2011-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>