Британский парламент изучит условия предоставления помощи курдам

ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент изучит условия предоставления правительством Великобритании помощи курдам, сражающимся с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Соответствующее расследование проводит международный комитет палаты общин парламента Соединенного Королевства.

"Комитет просит министерство иностранных дел разъяснить, какие группы курдов поддержала Великобритания в войне с ИГ*, а также, почему это было сделано, какая именно поддержка была оказана, и как все это могло повлиять на ситуацию на месте. Борьба с ИГ* видится как война между несколькими конкурирующими группами за захват территории, которую удерживали экстремисты. Среди таких групп — иракские и сирийские курдские группировки, которые в ряде случаев при поддержке или материальной помощи со стороны Великобритании расширили контролируемые территории", — говорится в сопровождающем расследование документе, переданном РИА Новости сотрудником аппарата комитета.

В документе отмечается, что поддержка курдов в Ираке и Сирии могла повлиять на ситуацию в Турции.

Комитет попытается установить объемы оказанной и планируемой помощи курдам, а также то, каким конкретно группам такая помощь направлялась. Парламентарии намерены получить ответ от МИД страны о том, какова политика ведомства в отношении расширения курдских территорий в Ираке и Сирии.

Депутатов интересует, насколько МИД осведомлен о сотрудничестве или конкуренции курдских группировок в разных странах, о том, какие страны помогают курдам, и каким именно группам, а также о целях различных курдских группировок и о том, насколько эти цели соответствуют интересам Великобритании.

"В настоящее время началась подготовительная работа, комитет собирает информацию и открыт к приему заявлений. Этот процесс завершится 20 ноября", — уточнил собеседник агентства.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.