Маккейн призвал власти США срочно выдать новую визу Браудеру

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Бен Кардин призывают власти США срочно выдать новую визу британскому инвестору Уильяму Браудеру, который внесен в список Интерпола по требованию России.

Браудер, заочно осужденный в России за финансовые преступления, в понедельник заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест.

"По словам Браудера, российское правительство неоднократно представляло его имя для включения в список Интерпола, однако это было отвергнуто как политически мотивированное (решение). В результате его визовый статус в США был немедленно восстановлен. Министерству внутренней безопасности следует ускорить немедленный пересмотр решения об аннулировании визы господина Браудера", — говорится в заявлении на сайте Маккейна.

Сенаторы объясняют свой призыв тем, что Браудер является "решительным сторонником антикоррупционных усилий во всем мире" и США "опирались на его опыт и поддержку" при принятии закона Магнитского.

Маккейн и Кардин были соавторами закона Магнитского, принятого в 2012 году. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста Hermitage Capital. В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус — в черный список стало можно вносить не только россиян, но и граждан любых стран по подозрению в "причастности к нарушениям прав человека, коррупции, хищениям и другим правонарушениям".

Браудер — международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.