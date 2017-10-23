Британия выделит беженцам народности рохинджа еще 12 миллионов фунтов

ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания выделит дополнительно 12 миллионов фунтов стерлингов на оказание помощи беженцам народности рохинджа, вынужденно покинувшим территорию Мьянмы, заявил замглавы МИД Великобритании, курирующий азиатский и тихоокеанский регион, Марк Филд.

В понедельник в Женеве открылась международная донорская конференция, на которой планировалось собрать помощь для 1,2 миллиона беженцев из Мьянмы. Гуманитарным организациям ООН необходимо 434 миллиона долларов для обеспечения поддержки и помощи рохинджа в Бангладеш. На конференции было собрано 340 миллионов долларов.

"Британия стоит во главе усилий по поддержке рохинджа, а это сейчас самая быстро развивающаяся гуманитарная катастрофа. Мы выделим еще 12 миллионов фунтов стерлингов (на разрешение кризиса)", — сказал Филд, выступая на конференции. Текст его выступления передан в РИА Новости пресс-службой британского МИД.

По словам замминистра, после перечисления этой суммы вклад Британии в урегулирование проблемы увеличится с 35 миллионов фунтов до 47 миллионов фунтов (63 миллиона долларов).

По данным Международной организации по миграции, после вспышки насилия в штате Северный Ракхайн 27 августа, за два месяца Мьянму покинули 589 тысяч беженцев народности рохинджа. Все они переместились в Бангладеш, в два лагеря для беженцев, где уже находились свыше 200 тысяч беженцев рохинджа. В настоящий момент в Бангладеш насчитывается свыше 800 тысяч беженцев рохинджа.