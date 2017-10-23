Греция предложила кандидатуру на должность комиссара СЕ по правам человека

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческое правительство приняло решение предложить на пост уполномоченного по правам человека Совета Европы министра миграционной политики Янниса Музаласа, сообщил МИД Греции.

"Музалас — человек прав. С самого раннего возраста и задолго до непосредственного участия в активной политике он был на первой линии борьбы за права не только в Греции, но и во многих странах Азии и Африки. На посту министра он был одним из главных действующих лиц в разрешении европейского кризиса беженцев при твердой приверженности к уважению международного права и защите беженцев и слабых", — говорится в сообщении МИД.

Греческое правительство считает символичной кандидатуру Музаласа в то время, когда Европа находится перед экзистенциальной дилеммой: будет она оставаться родиной борьбы за свободу или поддастся нарастающей ксенофобии и шовинизму, отметил МИД.

Музаласу 61 год, он по образованию врач-гинеколог-акушер. За миграционную политику в правительстве Греции он отвечает с сентября 2015 года. В частности, он занимался урегулированием проблем беженцев и мигрантов, прибывавших через Турцию, после закрытия европейских границ.

Сейчас комиссаром СЕ по правам человека является Нилс Муйжниекс. Он был избран в 2012 году на шесть лет, срок его полномочий истекает весной 2018 года.