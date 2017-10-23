Греция предложила кандидатуру на должность комиссара СЕ по правам человека

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческое правительство приняло решение предложить на пост уполномоченного по правам человека Совета Европы министра миграционной политики Янниса Музаласа, сообщил МИД Греции.
Греческое правительство считает символичной кандидатуру Музаласа в то время, когда Европа находится перед экзистенциальной дилеммой: будет она оставаться родиной борьбы за свободу или поддастся нарастающей ксенофобии и шовинизму, отметил МИД.
Музаласу 61 год, он по образованию врач-гинеколог-акушер. За миграционную политику в правительстве Греции он отвечает с сентября 2015 года. В частности, он занимался урегулированием проблем беженцев и мигрантов, прибывавших через Турцию, после закрытия европейских границ.
Сейчас комиссаром СЕ по правам человека является Нилс Муйжниекс. Он был избран в 2012 году на шесть лет, срок его полномочий истекает весной 2018 года.