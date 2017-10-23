Премьер Сингапура надеется на успех переговоров по КНДР

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил надежду, что конфликт, связанный с ядерной программой Северной Кореи будет решен при участии таких стран как США, Россия, Южная Корея и Япония с помощью дипломатии.

"С президентом Трампом мы обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Мы решительно против нуклеаризации Корейского полуострова, поскольку это угрожает миру стабильности региона. Как и США мы решительно осуждаем такого рода опасные провокации. Я поделился с президентом Трампом, что нами было сделано для усиления давления на Пхеньян, дабы идти дальше исполнения резолюции ООН. Но здесь нет быстрого и простого решения, кроме как диалог. США будет работать с другими странами, включая Южную Корею, США и Россию, чтобы решить этот вопрос", — сказал Ли Сяньлун.