США, Япония и Южная Корея договорились расширить обмен информацией по КНДР

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США, Япония и Южная Корея договорились расширить обмен информацией по ядерным и ракетным угрозам КНДР, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении по итогам встречи министров обороны трех стран.
В нем говорится и о расширении мер по противостоянию угрозам Пхеньяна, в том числе по проведению "совместных тренировочных полетов с участием американского бомбардировщика".
Отмечается также, что стороны "привержены продолжению военных учений, касающихся предупреждений о ракетных угрозах и противодействия подводным лодкам".
Как отмечается, 9-я встреча глав оборонных ведомств трех стран прошла 23 октября на Филиппинах. Министры осудили продолжающиеся провокации со стороны КНДР, отметив, что запущенные недавно Пхеньяном две ракеты, пролетевшие над Японией, а также осуществленные 3 сентября ядерные испытания представляют собой "беспрецедентную угрозу" США, Японии и Южной Корее, а также всему миру.
В документе также отмечается, что стороны "обсудили другие вопросы региональной безопасности, в том числе важность обеспечения безопасности на море". В частности, они подтвердили приверженность обеспечению свободы мореходства.