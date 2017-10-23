США, Япония и Южная Корея договорились расширить обмен информацией по КНДР

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США, Япония и Южная Корея договорились расширить обмен информацией по ядерным и ракетным угрозам КНДР, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении по итогам встречи министров обороны трех стран.

"Министры приветствовали коллективные усилия по расширению обмена информацией, касающейся ядерных и ракетных угроз КНДР", — говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

В нем говорится и о расширении мер по противостоянию угрозам Пхеньяна, в том числе по проведению "совместных тренировочных полетов с участием американского бомбардировщика".

Отмечается также, что стороны "привержены продолжению военных учений, касающихся предупреждений о ракетных угрозах и противодействия подводным лодкам".

Как отмечается, 9-я встреча глав оборонных ведомств трех стран прошла 23 октября на Филиппинах. Министры осудили продолжающиеся провокации со стороны КНДР, отметив, что запущенные недавно Пхеньяном две ракеты, пролетевшие над Японией, а также осуществленные 3 сентября ядерные испытания представляют собой "беспрецедентную угрозу" США, Японии и Южной Корее, а также всему миру.

Как указывается, участники встречи высказались "за укрепление международного сотрудничества в целях быстрой и полной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН". Кроме того, они "призвали КНДР отказаться от своих незаконных ядерной и ракетной программ подлежащими проверке способами", говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что стороны "обсудили другие вопросы региональной безопасности, в том числе важность обеспечения безопасности на море". В частности, они подтвердили приверженность обеспечению свободы мореходства.