МИД: слова главы Афганистана о поддержке талибов* Москвой неприемлемы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва считает неприемлемыми заявления главы дружественного Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани относительно "поддержки" Россией движения талибов*, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Ранее СМИ Афганистана сообщили о высказываниях Ашрафа Гани о якобы поддержке Москвой афганских талибов*.

"Обратили внимание на сообщения в ряде афганских СМИ о высказываниях Президента Исламской Республики Афганистан А.Гани в ходе его недавней поездки в провинцию Пактия относительно "поддержки" Россией Движения талибов. Считаем неприемлемыми подобные заявления главы дружественного Афганистана. Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы", — говорится в тексте.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия, напротив, последовательно оказывает Кабулу многоплановую помощь, в том числе в укреплении боеспособности национальных сил безопасности, активно содействует налаживанию межафганского диалога в целях скорейшего установления мира и стабильности в этой стране.

"Призываем руководство ИРА не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.