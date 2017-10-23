Сингапур приобретет у Boeing самолеты на миллиарды долларов, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Сингапурские компании заключат с авиастроительной корпорацией Boeing контракты на миллиарды долларов, заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

"Мы обсудим приобретение Сингапуром самолетов Boeing на миллиарды-миллиарды долларов. Это создаст дополнительные рабочие места в США, а Вы (обратился он к премьер-министру — ред.) получаете лучшие самолеты в мире", — сказал Трамп.

Президент добавил, что речь идет о завершении заказа самолетов Boeing компанией Singapore Airlines на 14 миллиардов долларов. Это двадцать Boeing-777-9 и девятнадцать Boeing-787-10.

В настоящий момент в Белом доме проходит встреча Трампа и Ли Сянь Луна в рамках его официального визита в США.