Мэр Анкары решил подать в отставку после беседы с Эрдоганом

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Анкары, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мелих Гёкчек объявил о своем решении подать в отставку после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня мы поговорили с президентом. Надеюсь, городское собрание Анкары соберется на свое очередное заседание в субботу, и я подам в отставку", — написал мэр турецкой столицы.

Гёкчек был избран мэром Анкары с 1994 года, он четыре раза переизбирался на этот пост.

Турецкие СМИ связывают отставку Гёкчека со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им ПСР. Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и губернаторы нескольких турецких провинций.