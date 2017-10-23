Общественная палата: Россия имеет полное право заморозить членство в ЕСПЧ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия имеет полное право заморозить свои взносы в ЕСПЧ, это соответствует международным нормам, никаких нарушений тут нет, заявила РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В понедельник газета "Известия" опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия намерена заморозить свой взнос в ЕСПЧ. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что такой вариант развития событий возможен, он основан на действиях европейских парламентариев, которые, по его словам, исключили российскую сторону "из всех возможных" дискуссионных площадок.

"В последнее время большинство решений ЕСПЧ в отношении России носили ангажированный политический характер. Это было очевидно и не специалистам в данной области. К сожалению, всю внешнеполитическую деятельность европейских структур можно пока назвать антироссийской. Поэтому мы имеем полное право, в том числе и в соответствии с международными нормами, приостановить взносы в эти организации. Никаких нарушений с нашей стороны нет. Законодатели в этой ситуации руководствуются исключительно национальными интересами", — сказала Сутормина.

По ее словам, Россия всегда выступает за налаживание конструктивных отношений и сотрудничество, однако "желание и активные действия должны быть двусторонними".

"В политике невозможно и нельзя постоянно подставлять вторую щеку. Тем более, когда речь идёт о защите интересов государства", — убеждена общественница.