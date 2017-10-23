Общественная палата: Россия имеет полное право заморозить членство в ЕСПЧ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия имеет полное право заморозить свои взносы в ЕСПЧ, это соответствует международным нормам, никаких нарушений тут нет, заявила РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"В последнее время большинство решений ЕСПЧ в отношении России носили ангажированный политический характер. Это было очевидно и не специалистам в данной области. К сожалению, всю внешнеполитическую деятельность европейских структур можно пока назвать антироссийской. Поэтому мы имеем полное право, в том числе и в соответствии с международными нормами, приостановить взносы в эти организации. Никаких нарушений с нашей стороны нет. Законодатели в этой ситуации руководствуются исключительно национальными интересами", — сказала Сутормина.
По ее словам, Россия всегда выступает за налаживание конструктивных отношений и сотрудничество, однако "желание и активные действия должны быть двусторонними".
"В политике невозможно и нельзя постоянно подставлять вторую щеку. Тем более, когда речь идёт о защите интересов государства", — убеждена общественница.