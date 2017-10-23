В США отложили вынесение приговора сержанту, обвиняемому в дезертирстве

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Американский суд в понедельник перенес вынесение приговора военнослужащему Боуи Бергдалу, который в 2009 году попал плен к талибам* в Афганистане после того, как самовольно покинул военную базу США, и признал вину в дезертирстве, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на военного судью полковника Джеффри Нэнса.

Сержант Бергдал пропал без вести после того, как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Вскоре стало известно, что он находится в плену у талибов. В мае 2014 года было объявлено, что Бергдал после пяти лет заточения освобожден в обмен на пять командиров "Талибана" и вернулся в США.

На прошлой на слушаниях в военном суде в штате Северная Каролина адвокат Бергдала заявил, что его клиент признает себя виновным в дезертирстве и нарушении дисциплины в боевой обстановке.

Как сообщил NBC, судья Нэнс объявил перерыв в заседаниях до среды. Он заявил о необходимости изучить требование стороны защиты о приостановке процесса, на который, по ее мнению, оказали влияние негативные комментарии по поводу Бергдала со стороны президента США Дональда Трампа.

Дезертирство по законам США, может грозить пятилетним сроком лишения свободы, максимальное наказание за нарушение дисциплины предусматривает пожизненное заключение.

* Террористическая организация, запрещенная в России.