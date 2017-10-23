СБУ заявила о предотвращении покушения на Порошенко

В конце августа КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку в Донбасс, сообщила в понедельник Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на заявление СБУ.

"Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки при задержании были ликвидированы. При себе они имели снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалами", — передает ТСН.

Спецоперацию провели в воскресенье. Ведомство продолжает искать сообщников террористов, приводит телевизионная служба новостей сообщение Службы безопасности.

Порошенко вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком в воскресенье провели в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке совещание по оперативной обстановке. Кроме того, Порошенко пообщался с военными 72-й отдельной механизированной бригады, обсудил вопрос их обеспечения.

В конце августа агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в областном управлении Службы безопасности Украины сообщило, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля".