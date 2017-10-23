СБУ заявила о предотвращении покушения на Порошенко

В конце августа КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку в Донбасс, сообщила в понедельник Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на заявление СБУ.
Спецоперацию провели в воскресенье. Ведомство продолжает искать сообщников террористов, приводит телевизионная служба новостей сообщение Службы безопасности.
Порошенко вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком в воскресенье провели в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке совещание по оперативной обстановке. Кроме того, Порошенко пообщался с военными 72-й отдельной механизированной бригады, обсудил вопрос их обеспечения.
В конце августа агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в областном управлении Службы безопасности Украины сообщило, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля".