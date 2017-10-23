В Индии российский турист разбился насмерть на параплане

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт — РИА Новости. Российский гражданин погиб в индийском штате Химачал-Прадеш, разбившись на параплане, заявил РИА Новости второй секретарь консульского отдела посольства РФ в Нью-Дели Артур Гербст.

По его словам, инцидент произошел 19 октября. Российские дипломаты узнали о нем от знакомых погибшего, однако информации от родственников или индийских властей не поступало. О погибшем известно лишь, что его фамилия Рябов.

"Парапланерист разбился насмерть, данных о его родных у нас нет, информация поступила от его приятелей, официальной информации от индийских властей также нет", — заявил Гербст.

По его словам, российские дипломаты пытаются выяснить подробности, но в связи с тем, что место происшествия находится в отдаленной и труднодоступной местности, поиски информации затрудняются. Дипломат при этом добавил, что посольство будет признательно за дополнительную информацию от родственников или знакомых погибшего.