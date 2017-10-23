ЕК: в Чехии будет очень тяжело составить проевропейское правительство

ПРАГА, 23 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Проевропейское правительство после парламентских выборов в Чехии будет составить очень тяжело, открыто антиевропейские партии заняли здесь весьма сильные позиции, заявил в понедельник в Братиславе вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов, выиграло центристское движение ANO, возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Бабиш выступает, в частности, за ослабление роли Брюсселя в жизни отдельных стран ЕС и пока не считает полезным для Чехии вхождение в еврозону.

В ведущую четверку вошли еще два несистемных политических образования: Пиратская партия (10,79%) и движение "Свобода и прямая демократия" (СПД, 10,64%). Как и занявшая второе место Гражданская демократическая партия (11,32%), они относят себя к евроскептикам. Другие традиционные правые и левые партии получили лишь от 5% до 8% голосов.

"Я был бы рад, если бы подтвердились на практике слова господина Бабиша и некоторых других представителей движения ANO после выборов о том, что они хотят составить правительство, которое будет иметь проевропейский характер. Но я понимаю, как чрезвычайно тяжело будет добиться этого. Уж очень сильных результатов добились на выборах те партии, которые открыто заявляют себя как антиевропейские и евроскептические", — сказал Шефчович, выступление которого транслировал интернет-телеканал Tablet.

Шефчович участвовал в понедельник во встрече трех высших политиков Словакии, посвященной внешнеполитическим вопросам, в частности, возможности вхождения республики в так называемое "ядро" реформирующегося Евросоюза. Во встрече принимали участие президент страны Андрей Киска, глава парламента Андрей Данко и премьер Роберт Фицо.

По словам Шефчовича, результаты парламентских выборов в Чехии вызывают разочарование, но, с другой стороны, их можно было предугадать, исходя из царивших в республике предвыборных политических настроений. В связи с этим Шефчович подчеркнул, что политики должны активнее и откровеннее дискутировать с согражданами на европейские темы, не избегая никаких острых моментов.