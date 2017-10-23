Тиллерсон: США будут устранять угрозы в Афганистане совместно с партнерами

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США будут работаться над стабилизацией обстановки в Афганистане и в Южной Азии в целом вместе со своими партнерами в регионе, заявил в понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"США заявили о своей поддержке суверенного, единого и демократического Афганистана… Мы также хотим работать с региональными партнерами над устранением угроз в этой части планеты", — сказал Тиллерсон во время визита в Афганистан. В Вашингтоне стенограмму его беседы с журналистами распространил госдепартамент США.

Как отметил Тиллерсон, в значительной степени это зависит от усилий стран в регионе. "Мы просим другие государства также предотвратить предоставление убежищ террористам где бы то ни было в регионе", — сказал он.

В данной связи глава американской дипломатии отметил, в частности, Пакистан.

Также Тиллерсон подчеркнул, что президент Афганистана Ашраф Гани на переговорах заверил его в "своей приверженности реформам, а также новой стратегии по борьбе с коррупцией". По его словам, в ходе беседы также обсуждалась подготовка к предстоящим в 2018 году в Афганистане парламентским выборам. Их проведение Тиллерсон назвал "очень важным".