США рассчитывают, что Пакистан прекратит поддержку "Талибана*"

Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками группировки Талибан в районе Гереш провинции Гильменд. 22 июля 2017

Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками группировки Талибан в районе Гереш провинции Гильменд. 22 июля 2017

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают, что Пакистан прекратить поддержку движения "Талибан*" и других террористических группировок, заявил в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы направили очень конкретные сигналы Пакистану о том, чтобы он предпринял действия по прекращению той поддержки, которую в этой стране получают "Талибан*" и другие террористические группировки", — сказал Тиллерсон на встрече с журналистами в Афганистане. В Вашингтоне стенограмму беседы распространил госдепартамент.

Как отметил госсекретарь, он намерен обсудить данный вопрос с руководством Пакистана во время визита в Исламабад во вторник. По его словам, позиция США по отношению к Пакистану будет зависеть, в частности, от того, предпринимает ли его правительство шаги, которые в Вашингтоне считают "необходимыми для создания возможностей по восстановлению мира в Афганистане и стабильного будущего в самом Пакистане".

"Пакистан должен трезво посмотреть на ситуацию с террористическими группировками, которые нашли убежище там", — сказал Тиллерсон.

*Террористическая организация, запрещенная в России