Мэй обещает гражданам ЕС низкую стоимость заявки на пребывание в Британии

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Стоимость оформления права на пребывание в Великобритании для граждан ЕС будет не дороже заявки на британский паспорт, а сама процедура будет упрощена, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

"Права граждан – наш приоритет. Переговоры идут сложно, но все делается так, чтобы гарантировать права людей. Мы хотим, чтобы граждане ЕС остались (в Британии)… Стоимость подачи заявки на проживание в Британии (для граждан ЕС) не будет выше стоимости заявки на изготовление британского паспорта", — сказала Мэй, выступая в парламенте в понедельник.

Сбор за первичное оформление британского паспорта составляет в настоящее время 72,5 фунта стерлингов.

Мэй также пообещала сохранение социальных выплат для тех граждан ЕС, кто делает взносы в британские фонды.

"Граждане ЕС, кто делает взносы в Британии, и британцы, кто делает взносы в социальные системы ЕС, получат свои социальные выплаты", — сказала премьер.

Ранее в канцелярии британского правительства РИА Новости сообщили, что, в 2016 году в Великобритании проживали примерно 3,6 миллиона граждан стран ЕС, что составляет около 6% от общей численности населения страны.