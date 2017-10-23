В Киеве в палаточном городке около здания Рады обстановка спокойная

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Обстановка в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве вечером в понедельник остается спокойной, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Число активистов в лагере протестующих значительно сократилось по сравнению с предыдущими днями. Они гуляют по территории лагеря и общаются между собой. Активисты, отвечающие за питание, разожгли печь в полевой кухне, готовят ужин. Со сцены проигрывается запись исторической передачи о теориях возникновения Киевской Руси.

Правоохранители продолжают охранять периметр территории палаточного городка в усиленном режиме, хотя число стражей порядка так же сократилось. На территорию лагеря теперь можно свободно зайти без досмотра личных вещей.

В пресс-службе полиции Киева РИА Новости сообщили, что правоохранители оценивают ситуацию в лагере как спокойную.

В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>