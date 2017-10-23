Президент Словакии заявил о росте антиинтеграционных настроений в стране

ПРАГА, 23 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Сейчас уже нельзя надеяться на широкое общественное согласие в отношении политической направленности Словакии, наоборот, растут антиинтеграционные голоса, заявил в понедельник президент страны Андрей Киска.
"Я очень рад, что мы все трое сошлись во мнении и подготовили совместную декларацию по теме Евросоюза и по теме нашей безопасности, нашего членства в НАТО. К сожалению, сейчас уже нельзя надеяться на широкое общественное согласие в отношении политической направленности Словакии, наоборот, растут антиинтеграционные голоса. Мы (политики) должны быть искренними с людьми и отстаивать наши (союзнические) обязательства", — сказал Киска.
Президент приветствовал подготовленную министерством обороны и одобренную правительством доктрину оборонной стратегии, которая, по его мнению, будет способствовать повышению безопасности страны.
Кроме того, они поддержали "сильный и разумный бюджет ЕС", а также рост оборонных расходов Словакии до 1,6% ВВП к 2020 году. В настоящее время военный бюджет республики составляет 1,15% ВВП.