Президент Словакии заявил о росте антиинтеграционных настроений в стране

ПРАГА, 23 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Сейчас уже нельзя надеяться на широкое общественное согласие в отношении политической направленности Словакии, наоборот, растут антиинтеграционные голоса, заявил в понедельник президент страны Андрей Киска.

Глава государства подвел итоги заседания с участием председателя парламента Андрея Данко и премьера Роберта Фицо, на котором шла речь, прежде всего, о внешней политике республики. Выступление президента транслировал интернет-телеканал Tablet.

"Я очень рад, что мы все трое сошлись во мнении и подготовили совместную декларацию по теме Евросоюза и по теме нашей безопасности, нашего членства в НАТО. К сожалению, сейчас уже нельзя надеяться на широкое общественное согласие в отношении политической направленности Словакии, наоборот, растут антиинтеграционные голоса. Мы (политики) должны быть искренними с людьми и отстаивать наши (союзнические) обязательства", — сказал Киска.

Президент приветствовал подготовленную министерством обороны и одобренную правительством доктрину оборонной стратегии, которая, по его мнению, будет способствовать повышению безопасности страны.

В совместной декларации трое высших политиков Словакии заявили о проевропейской и проатлантической ориентации республики и о своем намерении всячески способствовать вхождению страны в так называемое "ядро" реформирующегося Евросоюза.

Кроме того, они поддержали "сильный и разумный бюджет ЕС", а также рост оборонных расходов Словакии до 1,6% ВВП к 2020 году. В настоящее время военный бюджет республики составляет 1,15% ВВП.