В Минэкономразвития Украины заявили о выходе промышленности из кризиса

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Промышленность Украины фактически преодолела кризисные явления, которые были связаны с торговой и транспортной блокадой Донбасса, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития страны Степан Кубив.

По словам Кубива, расширение инвестиционной деятельности отечественных предприятий, улучшение финансовых возможностей хозяйств, а также рост экспорта в страны ЕС позволило ускорить развитие промышленности на Украине, свести сокращение индекса промпроизводства в сентябре к минимуму по сравнению с сентябрем прошлого года. Кроме того, удалось преодолеть последствия блокады Донбасса, которую ввели зимой, добавил он.

Кубив сообщил, что в производстве инвестиционных товаров зафиксирован рост на 3,4%, потребительских товаров длительного пользования — на 3,7%, товаров промежуточного потребления — на 3,4%. При этом больше всего выросли переработка, химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.

"Кризисные явления, связанные с последствиями блокады Донбасса, фактически преодолены. В сентябре сокращение промпроизводства произошло лишь в двух промышленных группах: потребительских товаров краткосрочного использования — "минус" 0,5% из-за высокой базы поверки и в энергетическом сегменте — "минус" 8,7% из-за проблем с логистикой в Донбассе", — цитирует Кубива в понедельник пресс-служба Минэкономразвития.

В МЭРТ Украины ожидают, что до конца года рост производства обеспечит инвестиционный, экспортный и потребительский спрос. А среди факторов риска остается вероятность дефицита кокса для металлургии и увеличения затратности производства.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.