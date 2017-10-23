"Левые республиканцы Каталонии" призвали провозгласить независимость

МАДРИД, 23 окт — РИА Новости. Партия "Левые республиканцы Каталонии" призывает в ответ на применение правительством Испании 155-й статьи конституции провозгласить независимость автономного сообщества.

"Лучшим ответом на 155-ю статью и на государственный переворот, который заключается в намерении отстранить от должности председателя правительства Каталонии и назначить на его место вице-короля, на вмешательство в государственные средства массовой информации, будет провозглашение независимости и строительство Каталонской республики", — заявил на пресс-конференции председатель партии Сержи Сабриа.

По его словам, испанское правительство на "предложение о диалоге" со стороны главы женералитета Карлеса Пучдемона ответило "репрессиями и применением 155-й статьи", при помощи которой власти хотят "узурпировать демократические институты Каталонии".

"Необходимо защитить каталонские институты, избранные демократическим путем, и надо сделать это, завершив мандат, полученный на референдуме 1 октября", — добавил политик. По его мнению, это должно произойти на заседании парламента Каталонии, а сторонники независимости должны продемонстрировать "максимальное единство".

Кроме того, он призвал создать в Каталонии "правительство единства", куда помимо представителей политических сил, отстаивающих независимость, вошли бы представители гражданского общества.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Не исключено, что в сенате на этой неделе выступит глава женералитета Карлес Пучдемон.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и конституционный суд признали незаконным. После этого глава регионального правительства Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) — достаточное основание для провозглашения независимости, но предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом.