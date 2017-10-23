Премьеры Турции и Ирака в среду обсудят курдский референдум

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обсудит со своим иракским коллегой Хайдером аль-Абади в среду, 25 октября в Анкаре прошедший в Иракском Курдистане референдум о независимости и совместные шаги в связи с этим, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Отмечается, что в ходе встречи премьеров также будут обсуждаться шаги по развитию сотрудничества между Турцией и Ираком в целях содействия миру, стабильности и безопасности в регионе.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел без одобрения Багдада 25 сентября, на нем за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.

Проведение референдума привело к обострению спора центра и автономии о принадлежности ряда территорий, в частности нефтеносной провинции Киркук, которая не входит по конституции в автономию, но фактически последние годы контролировалась курдами.