Президент Кипра поблагодарил Россию за поддержку в "кипрском вопросе"

ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность российской стороне за поддержку в решении "кипрской проблемы".

Анастасиадис в начале переговоров обратил внимание на исторические связи между двумя странами, а также на "постоянную поддержку, которую оказывает нам в течение всех этих лет российский народ в решении "кипрской проблемы", которая, к сожалению, еще существует".

"К счастью, наши отношения не ограничиваются благодарностью за принципиальную позицию российского правительства, которую оно демонстрирует (по кипрскому вопросу), но и отражают те (связи) — культурные, исторические, религиозные — которые существуют между нашими народами", — заключил президент Кипра.

Анастасиадис находится в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Встреча Путина и Анастасиадиса пройдет во вторник, 24 октября.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.