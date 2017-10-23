Президент Кипра поблагодарил Россию за поддержку в "кипрском вопросе"

ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность российской стороне за поддержку в решении "кипрской проблемы".
"К счастью, наши отношения не ограничиваются благодарностью за принципиальную позицию российского правительства, которую оно демонстрирует (по кипрскому вопросу), но и отражают те (связи) — культурные, исторические, религиозные — которые существуют между нашими народами", — заключил президент Кипра.
Анастасиадис находится в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Встреча Путина и Анастасиадиса пройдет во вторник, 24 октября.
Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.