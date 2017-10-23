Бабиш на следующей неделе получит мандат на формирование кабмина Чехии

ПРАГА, 23 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Лидер победившего на парламентских выборах 20-21 октября в Чехии движения ANO долларовый миллиардер Андрей Бабиш заявил, что получит на следующей неделе от президента республики Милоша Земана мандат на формирование нового правительства.

Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

"Президент Милош Земан сказал мне, что намерен на следующей неделе поручить мне формирование нового состава правительства", — сказал Бабиш журналистам в понедельник после встречи с президентом.

Предпринимателю и политику словацкого происхождения Андрею Бабишу 63 года. При социализме работал во внешнеторговых организациях, с 1990 года начал развивать собственный бизнес. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert является крупнейшим в своей отрасли в странах Восточной Европы. Размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов.

В 2011 году Бабиш основал политическое движение ANO, название которого расшифровывается как "Акция недовольных граждан". Главными целями ANO заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками в общественной жизни страны. Движение противопоставляет себя традиционным партиям, которые, по мнению Бабиша, погрязли в клиентелизме и политиканстве, оторвавшись от действительных нужд сограждан.

Во внешнеполитической сфере Бабиш выступает за усиление роли национальных политических институтов в ЕС и за ослабление роли Брюсселя, считает, что Чехии не надо спешить с переходом на евро, а в вопросе Крыма полагает присоединение полуострова к России уже свершившимся фактом и, соответственно, антироссийские санкции — бесполезными и требующими отмены.