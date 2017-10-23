Премьер Греции заявил, что ядерному оружию нет места на планете

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ядерному оружию нет места на планете, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после переговоров с премьером Южной Кореи Ли Нак Ёном.

Южнокорейский премьер прибыл в Грецию на церемонию зажжения огня Зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.

"Я бы хотел напомнить, что на период проведения Олимпийских игр в древней Греции был мораторий на военные столкновения. Сегодня олимпийский дух нас заставляет двигаться к постоянному мораторию, не только на период Олимпийский игр. Прежде чем олимпийский дух коснется всех нас, я бы сказал, что мы, международное сообщество, должны очень конкретно обратиться и к северокорейской стороне, требуя выполнения резолюций ООН в том, что касается контроля за баллистическим оружием", — сказал Ципрас, отвечая на вопрос, что можно сделать для безопасности Зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

Греческий премьер сказал, что это повод для всех задуматься о том, как надлежащее использование новых технологий может действовать на благо и на прогресс, и как их неправильное использование может привести к глобальной катастрофе.

"Ядерная угроза — это угроза не какому-то определенному региону, это глобальная угроза… Олимпиада в Южной Корее очень хороший повод задуматься о том, как критически важно для мирового сообщества требовать правильного применения технологий, надлежащего выполнения резолюций ООН, но одновременно требовать и содействовать всеобщему разоружению", — сказал Ципрас.

По его словам, "это послание, которым Греция как мирная страна хочет показать, что ядерному оружию нет никакого места на планете". "У нас нет необходимости в ядерном оружии", — сказал Ципрас.

Между тем в последние недели в Греции появились сообщения, что правительство Ципраса ведет переговоры с США о размещении на греческой территории американского ядерного оружия. В Минобороны Греции отрицают такие планы.