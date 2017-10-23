Белый дом заявил о возможности встречи Трампа и Путина на полях АТЭС

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

При этом о подчеркнул, что деталей двусторонних встреч американского президента во Вьетнаме пока нет.

"Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые принимают саммит. Мы не готовы объявить детали других двусторонних и многосторонних встреч, в которых президент будет участвовать", — сказал чиновник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует посетить саммит АТЭС. Мероприятие пройдет во вьетнамском Дананге 10-11 ноября.

Как сообщал МИД, на полях саммита может пройти встреча главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.