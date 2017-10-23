В Британии прокомментировали сведения об иностранном вмешательстве в Brexit

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал сообщения о предполагаемом иностранном вмешательстве в голосование о выходе страны из Евросоюза, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя британского премьера.

На прошлой неделе член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу призвал парламент и избирательную комиссию проверить, все ли средства на референдум о Brexit поступили из законных источников. По словам Брэдшоу, вопрос финансирования заслуживает особого внимания на фоне "всеобщей обеспокоенности относительно иностранного и в частности российского влияния на западные демократические процессы". На регулярном брифинге представителю офиса премьера задали вопрос, обеспокоена ли Мэй этими сообщениями.

"Мне не известно об этом. Как мы всегда говорили, британская демократическая система является одной из самых надежных в мире и останется таковой", — цитирует агентство официального представителя офиса Мэй.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.